Impeto e tempesta sulle note di Schumann e ?ajkovskij

(Di martedì 19 luglio 2022) di Luca Gaeta “Una sinfonia deve essere come il mondo. Deve contenere tutto”. Con queste parole Gustav Mahler definiva il genere sinfonico. Definizione che condensa lo stile compositivo mahleriano, ma che è possibile estendere a tutti i grandi capolavori del repertorio sinfonico. La musica, soprattutto quella sinfonica, non descrive mai, non definisce mai i confini che l’immaginazione, la sensibilità e il vissuto di ognuno di noi è capace di percepire. Per assurdo, anche quando l’intento della composizione è di carattere “descrittivo”, esso non “delimita”, ma ispira. Sabato scorso, sul Belvedere di Villa Rufolo si è esibita la Slovenian Philharmonic Orchestra diretta da Christoph Eschenbach. Il primo brano in programma è stato l’Adagio del compositore sloveno Anton Lajovic, seguito dal Concerto in La minore di RobertOp.129, originariamente concepito per ...