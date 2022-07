Il Bayern sta preparando la maxi offerta per Osimhen (tra gli 80 e i 100 milioni) (Di martedì 19 luglio 2022) Il mercato in uscita del Napoli potrebbe non essere finito. Perché il domino degli attaccanti è appena cominciato. Il passaggio decisivo è avvenuto alla fine della scorsa settimana col trasferimento di Lewandowski dal Bayern al Barcellona per 50 milioni di euro. Ora il club bavarese è senza centravanti titolare. Sì, ha preso Mané dal Liverpool ma l’attaccante africano ha sempre giocato più esterno anche se Klopp faceva continuamente ruotare le sue punte. È un’opzione possibile ma non probabile che sia lui a giocare la prossima stagione prima punta nel Bayern. I tedeschi sono alla ricerca di un centravanti e non hanno mai nascosto il loro interesse per Victor Osimhen che è un profilo perfetto: ha 23 anni, un talento non del tutto esploso, con ampi margini di miglioramento dal punto di vista tecnico-tattico, forza fisica ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 luglio 2022) Il mercato in uscita del Napoli potrebbe non essere finito. Perché il domino degli attaccanti è appena cominciato. Il passaggio decisivo è avvenuto alla fine della scorsa settimana col trasferimento di Lewandowski dalal Barcellona per 50di euro. Ora il club bavarese è senza centravanti titolare. Sì, ha preso Mané dal Liverpool ma l’attaccante africano ha sempre giocato più esterno anche se Klopp faceva continuamente ruotare le sue punte. È un’opzione possibile ma non probabile che sia lui a giocare la prossima stagione prima punta nel. I tedeschi sono alla ricerca di un centravanti e non hanno mai nascosto il loro interesse per Victorche è un profilo perfetto: ha 23 anni, un talento non del tutto esploso, con ampi margini di miglioramento dal punto di vista tecnico-tattico, forza fisica ...

