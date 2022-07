Formazione: arriva in Italia prima scuola completamente digitale per diplomandi (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. (Adnkronos/LabItalia) - arriva la prima scuola completamente digitale, dalle lezioni ai testi di studio, per la preparazione al conseguimento del diploma in tutta Italia. Si chiama 'Innova' ed è la piattaforma digitale dell'Istituto Superiore per la Formazione Janus, che opera con una metodologia innovativa e fornisce oltre 10.000 ore di lezioni online. 'Innova' nasce per rispondere al problema dell'abbandono scolastico, un fenomeno dai numeri drammatici, un esodo silenzioso di 3 milioni di studenti che hanno lasciato la scuola media superiore negli ultimi 20 anni. Non solo, la crisi del mondo della scuola è testimoniata anche da un altro dato: secondo un'elaborazione del Miur, nel 2019 i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. (Adnkronos/Lab) -la, dalle lezioni ai testi di studio, per la preparazione al conseguimento del diploma in tutta. Si chiama 'Innova' ed è la piattaformadell'Istituto Superiore per laJanus, che opera con una metodologia innovativa e fornisce oltre 10.000 ore di lezioni online. 'Innova' nasce per rispondere al problema dell'abbandono scolastico, un fenomeno dai numeri drammatici, un esodo silenzioso di 3 milioni di studenti che hanno lasciato lamedia superiore negli ultimi 20 anni. Non solo, la crisi del mondo dellaè testimoniata anche da un altro dato: secondo un'elaborazione del Miur, nel 2019 i ...

