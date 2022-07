Chi fa il regista alla Juve? Chi prende l'Inter in difesa? Sei domande per la lotta scudetto (Di martedì 19 luglio 2022) Un mercato bellissimo, di sterzate e di sorprese. Cerchiamo di orientarci, di andare oltre l'emotività dei tifosi. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ... Leggi su gazzetta (Di martedì 19 luglio 2022) Un mercato bellissimo, di sterzate e di sorprese. Cerchiamo di orientarci, di andare oltre l'emotività dei tifosi. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Chi fa il regista alla Juve? Chi prende l’Inter in difesa? Sei domande per la lotta scudetto. L’analisi di… - fiori_e_gatti : I pareri in merito a questa trasposizione del romanzo sono contrastanti: c'è chi lo sta amando e chi, invece, propr… - 311titti : @Spicci3 @rinofaber @goldrake____ Si, grandi! Leggo, con piacere che siamo due ' missionari di De Andrè' ..come si… - cittadinoics : @matteosalvinimi Faccio una domanda, a chi mi vorrà rispondere: C'è un regista, Michelangelo Severgnini, che ha doc… - porcino_fungo : E UAUu ma chi è il regista qui? Sollima? #upas -