Caldo: arrivano temperature folli, prepariamoci! (Di martedì 19 luglio 2022) Inizia la settimana più calda dell’anno 2022, colpa dell’anticiclone africano. Leggiamo insieme le previsioni per questa settimana rovente. Questa è stata ribattezzata come la settimana più calda di tutto il 2022. È sempre lui il protagonista di questa lunga estate rovente, l’anticiclone africano. In Italia si dovrebbe iniziare a sentire di più a partire da mercoledì 20 luglio, dove in alcuni luoghi si potrebbe arrivare anche ai 40 gradi. La settimana più calda di tutto luglio: ecco dove farà sarà più insopportabile (Fonti Web)Questa allerta Caldo è già scattata anche in altri paesi, come la Francia e l’Inghilterra: a Londra, ad esempio, le temperature sono sopra la media stagionale. E la stessa cosa sta accadendo anche in Francia, dove Aquitania e Bretagna, nei prossimi giorni si sfioreranno circa i 42 gradi. Insomma, da mercoledì ... Leggi su formatonews (Di martedì 19 luglio 2022) Inizia la settimana più calda dell’anno 2022, colpa dell’anticiclone africano. Leggiamo insieme le previsioni per questa settimana rovente. Questa è stata ribattezzata come la settimana più calda di tutto il 2022. È sempre lui il protagonista di questa lunga estate rovente, l’anticiclone africano. In Italia si dovrebbe iniziare a sentire di più a partire da mercoledì 20 luglio, dove in alcuni luoghi si potrebbe arrivare anche ai 40 gradi. La settimana più calda di tutto luglio: ecco dove farà sarà più insopportabile (Fonti Web)Questa allertaè già scattata anche in altri paesi, come la Francia e l’Inghilterra: a Londra, ad esempio, lesono sopra la media stagionale. E la stessa cosa sta accadendo anche in Francia, dove Aquitania e Bretagna, nei prossimi giorni si sfioreranno circa i 42 gradi. Insomma, da mercoledì ...

Pubblicità

Rando_matt : @PBalabam @ilcontealmaviva Cribbio ma è terrificante! In UK non sono capaci con il caldo. Poi arrivano le piogge co… - Giusepp31112059 : @CollotMarta Forse é il caldo, forse le informazioni che arrivano sono distorte, però una storia simile l'ho letta… - RossanaGiannan2 : RT @lucia_pal: Forse i numeri non si arrivano a leggere, ma dove c'è il viola, c'è un caldo infernale. - Blackskorpion4 : RT @lucia_pal: Forse i numeri non si arrivano a leggere, ma dove c'è il viola, c'è un caldo infernale. - GuyTotti : Con sto caldo gli africani che arrivano in Italia si sentiranno a casa. -