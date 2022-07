Borsellino | Mattarella | “Aveva dimostrato che la mafia non era imbattibile”

Leggi su italiasera

(Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – “Paolo, come Giovanni Falcone e altri magistrati, fu ucciso dallaperché, con professionalità, rigore e determinazione, leinferto un colpo durissimo, disvelandone la struttura organizzativa e l’attività criminale. Lali temeva perchénoche non erae che la Repubblica era in grado di sconfiggerla con la forza del diritto”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergionel messaggio per il trentesimo anniversario della strage di via D’Amelio. “Nel trentesimo anniversario del terribile attentato di via D’Amelio, desidero rendere omaggio alla sua memoria e a quella degli agenti della sua scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Cosina, Vincenzo Li Muli, Claudio ...