Bordignon Group | il fatturato cresce a 45 milioni +11 | 9%

(Di martedì 19 luglio 2022) Vicenza, 19 lug. (Labitalia) -Giuseppe Spa chiude i dati consolidati al 31 dicembre dello scorso anno, arrivando a quota 45, con un incremento didel 11,9% rispetto al 2020 (quando il bilancio si era chiuso a 38,84). Il risultato è stato raggiunto grazie alla sinergia tra i quattro stabilimenti del gruppo: Zincheria Valbrenta, Zincheria Seca, Zincheria B&B e Zincheria SA. Ogni mese negli impianti situati in Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, in Romania, grazie agli oltre 250 collaboratori (in crescita sull'anno precedente), vengono sottoposte a trattamento di zincatura a caldo diecimila tonnellate di acciaio. Il gruppo con headquarter nel Vicentino, nonostante un leggero calo nei volumi registrato nei primi sei mesi dell'anno, prevede di superare i 50 ...

Pubblicità

ilbassanese : Nel 50° anno di attività Bordignon Group supera i 45 milioni di euro di fatturato - bassanonet : Nel 50° anno di attività Bordignon Group supera i 45 milioni di euro di fatturato: Nel 2022 il gruppo rosatese vuol… -

Bassanonet.it

opera infatti nel settore della zincatura a caldo e nel trattamento anticorrosivo eseguito sui manufatti in acciaio dal 1972 e permette a progettisti, ingegneri e carpentieri di ...Bilancio consolidato del 2021 in crescita, nel 2022 si ipotizza di raggiungere quota 50 milioni di fatturato. Aumenta anche l'occupazione. A settembre le celebrazioni per i 50 anni ... Economia: Nel 50° anno di attività Bordignon Group supera i 45 milioni di euro di fatturato Analisi che arrivano in un anno storico per l'azienda, quello che la porterà a spegnere cinquanta candeline. Bordignon Group opera infatti nel settore della zincatura a caldo e nel trattamento ...Nel 2022 il gruppo rosatese vuole sfondare “quota 50”. Il costo della bolletta energetica è la grande incognita per l’autunno ...