Atletica, Fausto Desalu: “Grande delusione, non ero al 100%. Ci sono ancora gli Europei dove voglio far bene” (Di martedì 19 luglio 2022) Fausto Desalu non centra l’obiettivo qualificazione in semifinale ed è subito eliminato nelle batterie dei 200 metri ai Campionati Mondiali di Atletica leggera 2022, in corso di svolgimento a Eugene (Oregon, USA). Il velocista azzurro, oro olimpico nella staffetta 4×100 di Tokyo 2021, ha chiuso infatti al quarto posto la sua serie con il tempo di 20.63, rivelatosi insufficiente anche per il ripescaggio. “C’e molta delusione. Stava andando tutto bene a inizio anno, poi non so perché c’è stata l’interruzione della progressione. Io parto dal presupposto di non cercare mai scuse, però forse l’edema al metatarso ed il Covid prima della partenza non mi hanno fatto arrivare qui al 100%“, dice il 28enne ai microfoni della FIDAL. Il mirino adesso è già puntato verso il prossimo ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022)non centra l’obiettivo qualificazione in semifinale ed è subito eliminato nelle batterie dei 200 metri ai Campionati Mondiali dileggera 2022, in corso di svolgimento a Eugene (Oregon, USA). Il velocista azzurro, oro olimpico nella staffetta 4×100 di Tokyo 2021, ha chiuso infatti al quarto posto la sua serie con il tempo di 20.63, rivelatosi insufficiente anche per il ripescaggio. “C’e molta. Stava andando tuttoa inizio anno, poi non so perché c’è stata l’interruzione della progressione. Io parto dal presupposto di non cercare mai scuse, però forse l’edema al metatarso ed il Covid prima della partenza non mi hanno fatto arrivare qui al“, dice il 28enne ai microfoni della FIDAL. Il mirino adesso è già puntato verso il prossimo ...

