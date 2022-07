Traffico Roma del 18-07-2022 ore 18:00 (Di lunedì 18 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma di nuovo in trovati dalla redazione e Traffico sostenuto interamente in queste ore sulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare abbiamo coda 30 in carreggiata interna dalla Nomentana allo svincolo La Rustica però lentamente con coda in carreggiata esterna a partire dall’ uscita Pontina sino allo svincolo Tuscolana in tangenziale code tra lo svincolo Parioli Campi Sportivi all’uscita Salaria in direzione quindi li San Giovanni La polizia locale Ci segnala un incidente a Centocelle all’intersezione tra via dei Ciclamini e via dei Gelsi a come andiamo tutte le attenzioni del caso difficoltà sulla A1 Roma-napoli un incendio in un’area adiacente autostradale sta provocando incolonnamenti tra Anagni Fiuggi Colleferro nelle due direzioni quindi sia verso Roma sia ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 18 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdedi nuovo in trovati dalla redazione esostenuto interamente in queste ore sulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare abbiamo coda 30 in carreggiata interna dalla Nomentana allo svincolo La Rustica però lentamente con coda in carreggiata esterna a partire dall’ uscita Pontina sino allo svincolo Tuscolana in tangenziale code tra lo svincolo Parioli Campi Sportivi all’uscita Salaria in direzione quindi li San Giovanni La polizia locale Ci segnala un incidente a Centocelle all’intersezione tra via dei Ciclamini e via dei Gelsi a come andiamo tutte le attenzioni del caso difficoltà sulla A1-napoli un incendio in un’area adiacente autostradale sta provocando incolonnamenti tra Anagni Fiuggi Colleferro nelle due direzioni quindi sia versosia ...

