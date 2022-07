(Di lunedì 18 luglio 2022) Le conseguenze di sanguinosi, in: il fumo fuoriesce da un veicolo in fiamme e dagli edifici della citta' di, capitale dello statoese orientale di, ...

Pubblicità

agenzia_nova : #Sudan Scontri tribali nella regione del Nilo Azzurro, almeno 60 morti - StellaSirio60 : RT @Internazionale: Zelenskyj licenzia la procuratrice generale e il capo dei servizi di sicurezza, presentato il rapporto di una commissio… - MrEfis79 : RT @Internazionale: Zelenskyj licenzia la procuratrice generale e il capo dei servizi di sicurezza, presentato il rapporto di una commissio… - Internazionale : Zelenskyj licenzia la procuratrice generale e il capo dei servizi di sicurezza, presentato il rapporto di una commi… - BreakingItalyNe : SUDAN: Scontri tribali nello stato del Blue Nile: Almeno 65 morti e 150 feriti -

Agenzia ANSA

Le conseguenze di sanguinositribali a Kassala, in: il fumo fuoriesce da un veicolo in fiamme e dagli edifici della citta' di Kassala, capitale dello stato sudanese orientale di Kassala, mentre il Paese e' coinvolto ...Secondo quanto riferito dal quotidiano 'Tribune', glisono scoppiati tra le tribù berti e hawsa dopo che i rappresentanti della prima hanno respinto una richiesta dei secondi di creare '... Sudan, scontri tribali a Kassala - Mondo Le conseguenze di sanguinosi scontri tribali a Kassala, in Sudan: il fumo fuoriesce da un veicolo in fiamme e dagli edifici della citta' di ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...