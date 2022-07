Scomparso sul cammino di Santiago, il giallo del cellulare e del bancomat. La mamma vola in Francia (Di lunedì 18 luglio 2022) Di Adriano Pacifico si sono perse le tracce. Trentadue anni, due figlie, il 4 luglio è partito da Bastiglia (provincia di Modena) a bordo della sua bicicletta lungo il cammino di Santiago di Compostela. Un sogno coltivato da tempo, si era fatto anche tatuare la conchiglia, simbolo dei pellegrini. Gli ultimi segnali provengono dal sud della Francia. Nella zona di Tolone (o di Saint-Tropez). Dove è avvenuto l’ultimo contatto quasi una settimana fa. Una videochiamata alla mamma. Ma non dal suo cellulare, perché era rotto. Nel colloquio aveva raccontato di essersi fermato per qualche giorno perché non si sentiva bene fisicamente. Ma che voleva ripartire al più presto per raggiungere la Spagna. Scomparso sul cammino di Santiago, l’ultima telefonata Da ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 luglio 2022) Di Adriano Pacifico si sono perse le tracce. Trentadue anni, due figlie, il 4 luglio è partito da Bastiglia (provincia di Modena) a bordo della sua bicicletta lungo ildidi Compostela. Un sogno coltivato da tempo, si era fatto anche tatuare la conchiglia, simbolo dei pellegrini. Gli ultimi segnali provengono dal sud della. Nella zona di Tolone (o di Saint-Tropez). Dove è avvenuto l’ultimo contatto quasi una settimana fa. Una videochiamata alla. Ma non dal suo, perché era rotto. Nel colloquio aveva raccontato di essersi fermato per qualche giorno perché non si sentiva bene fisicamente. Ma che voleva ripartire al più presto per raggiungere la Spagna.suldi, l’ultima telefonata Da ...

