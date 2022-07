Scherma | Mondiali Il Cairo 2022 | Rossella Fiamingo medaglia di bronzo nella spada femminile

(Di lunedì 18 luglio 2022)vince ladinel torneo diaidiin scena a Il. Non c’è storia purtroppo in semifinale, dove una sorprendente Alexandra Ndolo riesce a battere con un netto 10-15 la nostra fuoriclasse argento a Rio. Comunque unaimportante per l’azzurra, che continua a collezionare podi. La spadista catanese era partita in scioltezza battendo 15-6 la dominicana Rodriguez Peguero al primo turno, mentre aveva avuto qualche difficoltà in avvio di match al secondo turno contro l’ucraina Kharkova ribaltando tutto a partire dal secondo assalto (15-9 finale). Contro la francese Mallo agli ottavi,dà vita ad un ...

Luigi Samele e Pietro Torre si fermano ai quarti di finale nel torneo di sciabola maschile valido per idi2022 in scena a Il Cairo. Il primo ha accarezzato le semifinali nel duello entusiasmante con il francese Pianfetti in cui ha rimontato da 10 - 13 a 14 - 13, subendo poi due ...