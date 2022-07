Sampdoria, forte interesse per Marko Pjaca (Di lunedì 18 luglio 2022) Concluso il prestito con il Torino, l’attaccante croato è tornato alla Juventus, rimanendo dunque nella città piemontese. Per lui però è pronta una nuova avventura, sempre in Serie A. Sulle sue orme infatti la Sampdoria, interessata a Pjaca come tassello aggiuntivo per il reparto offensivo. Tra alti e bassi, l’attaccante classe ’95 è ancora alla ricerca di se stesso: quel giocatore tanto esplosivo che aveva convinto i bianconeri a prelevarlo dalla Dinamo Zagabria. Da ambo le parti sembra poter esserci il giusto accordo per il trasferimento a titolo temporaneo. Sampdoria, come potrebbe giocare con Pjaca Salvo imprevisti mancano soltanto alcuni dettagli per il prestito stagionale che vedrebbe dunque il calciatore croato spostarsi in Liguria, precisamente a Genova, sponda Sampdoria. Sicuramente il suo ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 18 luglio 2022) Concluso il prestito con il Torino, l’attaccante croato è tornato alla Juventus, rimanendo dunque nella città piemontese. Per lui però è pronta una nuova avventura, sempre in Serie A. Sulle sue orme infatti la, interessata acome tassello aggiuntivo per il reparto offensivo. Tra alti e bassi, l’attaccante classe ’95 è ancora alla ricerca di se stesso: quel giocatore tanto esplosivo che aveva convinto i bianconeri a prelevarlo dalla Dinamo Zagabria. Da ambo le parti sembra poter esserci il giusto accordo per il trasferimento a titolo temporaneo., come potrebbe giocare conSalvo imprevisti mancano soltanto alcuni dettagli per il prestito stagionale che vedrebbe dunque il calciatore croato spostarsi in Liguria, precisamente a Genova, sponda. Sicuramente il suo ...

