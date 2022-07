Perché Draghi resti serve responsabilità La versione di Bonanni

Leggi su formiche

(Di lunedì 18 luglio 2022) Mi sono sentito a disagio quando ho appreso delle dimissioni di Marioprovocate dal ricatto esplicito del Movimento 5 Stelle, con tanto di ultimatum poggiato su alcune richieste al governo di cui pur sono parte integrante. Le richieste rese note contrastano con la strategia governativa relativa alla crisi energetica di emergenza con il veto ai rigassificatori, ai termovalorizzatori, alle estrazioni di gas in Adriatico, come sul mantenimento in vita del reddito di cittadinanza che sinora è costato più di 40 miliardi senza che abbia prodotto un solo posto di lavoro, e poi si riproposto il discusso superbonus, senza citare il tema pseudo pacifista antieuropeo che comunque era già noto. Una situazione che possiamo definire irresponsabile e anomala per un Paese evoluto, considerando i tanti importantissimi dossier che impegna il governo in relazione alla parola data ...