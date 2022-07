“Olé” | Sharon Stone costava troppo anche ai Vanzina

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 18 luglio 2022) Nella gitana Spagna, fatta di flamenco e danze andaluse, con i fratelli, gli instancabili ‘tour operator’ del cinema. Ad accompagnare gli studenti del liceo milanese Giuseppe Verdi, i professori Archimede Formigoni (Massimo Boldi) docente di matematica, e Salvatore Rondinella (Vincenzo Salemme) detto Sasà, professore di Lettere. “Olè“, stasera in tv: “Sposta sto catafalco..“, dice Enzo Salvi dietro il pullman della gita, e sintetizza lo spirito del viaggio. In Spagna senza De Sica, Olé Olé, foto da ClubemagazineLontani i grattacieli e i ponti di New York, quando Lorenzo Colombo, alias Massimo Boldi, con i suoi fagioli alla John Wayne, ‘sognava la California‘; e Christian De Sica, Don Buro da Ceprano, era guida di liceali eccitati oltreoceano, con tutti i suoi San Crispino e Gerolamo nell’intercalare. È la Spagna a far da sfondo. Con Madrid, Valencia, ...