Meteo | l' anticiclone Apocalisse4800 non molla la presa | bollino rosso mercoledì in nove città

luigisa27514204 : Previsioni meteo, l'anticiclone Apocalisse porta un'ondata di caldo eccezionale: 9 città da bollino rosso… - PDUmorista : In arrivo l'anticiclone Apocalisse 4800. Ma chi cazzo c'è al Meteo, Roland Emmerich? #APOCALISSE4800 - LietellalietaM : RT @letiziadavoli: ma se questo anticiclone africano lo chiamate Apocalisse, il prossimo - a forza di aumentare il livello di panico ??- com… - AmoBergamo : #Bergamo Persiste l'anticiclone africano: sole, afa e temperature ben oltre la media del periodo - codeghino10 : RT @qn_giorno: #Meteo, caldo record in Italia ed Europa: arriva l'anticiclone Apocalisse. Quando e dove -

L'ondata di caldo africano che ha invaso l' Italia non è ancora al suo apice. Nonostante le temperature di questi giorni siano decisamente da record con picchi fino a 40 gradi , la situazione potrebbe ...... con l'inizio della settimana l'africano diventerà sempre più forte tanto da far ... direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it che avvisa come 'queste condizionipotrebbero ...L'ondata di caldo africano che ha invaso l'Italia non è ancora al suo apice. Nonostante le temperature di questi giorni siano decisamente da record con picchi fino a 40 gradi, ...Colonnina di mercurio ancora in ascesa: massime di 36 gradi già a partire da mercoledì 20 luglio, poi ulteriore balzo in avanti nel weekend ...