La F1 sbarca in Francia: Leclerc vuole accorciare ancora su Verstappen, la gara sarà un rebus (Di lunedì 18 luglio 2022) Charles Leclerc studia. Se non il sorpasso, l'avvicinamento a Verstappen in una lotta Mondiale che nelle ultime due gare ha ridato grandi speranze alla Ferrari. C'è però l'ostacolo durissimo del Paul Ricard, il circuito in cui va in scena l'amato e odiato Gran Premio di Francia. Spesso sonnecchioso, con le enormi vie di fuga che raramente rimescolano le carte, ma sicuramente molto esigente per i piloti, chiamati a percorrere curve ad alta velocità e rettilinei interminabili. Vincerà chi riuscirà a trovare il miglior bilanciamento aerodinamico, servirà un carico di medio livello ma ogni singolo dettaglio può fare la differenza. Ci arriva meglio la scuderia del Cavallino rampante, questo è fuor di dubbio: Sainz e Leclerc hanno vinto le ultime due gare, con un po' di sfortuna per l'altro pilota della Rossa, mentre ...

