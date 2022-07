Jennifer Lopez e Ben Affleck sposi a Las Vegas (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo il fidanzamento annunciato ad Aprile adesso la notizia sembra essere ufficiale: Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati a Las Vegas sabato 16 Luglio. Fu proprio la Lopez a diffondere la notizia del loro “egagement”, pubblicando sulla sua newsletter un video in cui mostrava il prodigioso anello. Secondo quanto riportato dalla rivista americana Variety la notizia certa del loro matrimonio è stata confermata da un documento matrimoniale ritrovato sui registri online della contea di Clark, di cui Las Vegas è il capoluogo. La coppia hanno deciso di registrarsi con i loro nomi legali: Benjamin Geza Affleck e Jennifer Lynn Lopez, che ha deciso di prendere il cognome del neo-marito. Anche questa volta è stata ... Leggi su zon (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo il fidanzamento annunciato ad Aprile adesso la notizia sembra essere ufficiale:e Bensi sono sposati a Lassabato 16 Luglio. Fu proprio laa diffondere la notizia del loro “egagement”, pubblicando sulla sua newsletter un video in cui mostrava il prodigioso anello. Secondo quanto riportato dalla rivista americana Variety la notizia certa del loro matrimonio è stata confermata da un documento matrimoniale ritrovato sui registri online della contea di Clark, di cui Lasè il capoluogo. La coppia hanno deciso di registrarsi con i loro nomi legali: Benjamin GezaLynn, che ha deciso di prendere il cognome del neo-marito. Anche questa volta è stata ...

