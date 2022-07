Il lungo elenco di quelli che chiedono a Draghi di continuare (Di lunedì 18 luglio 2022) Delle crisi di governo recenti, quella del Governo Draghi è quasi paradossale: non vi è parte sociale alcuna che in questo momento sembra essere felice di una caduta del Governo. Talmente paradossale che il sindacato dei lavoratori più a sinistra della Triplice, la CGIL, in queste ore si è esposta pubblicamente per chiedere al (contestatissimo da loro) ex capo della BCE di non mollare: “C’è bisogno di un Governo che dia risposte nel pieno delle sue funzioni. Bisogna agire subito a partire dalla tutela della parte più fragile e debole del Paese. Serve un confronto per dare risposte urgenti e concrete al mondo del lavoro e ai pensionati, avviare serie riforme strutturali e dare piena realizzazione al PNRR”. Ma è un vero e proprio plebiscito quello per un Draghi a questo punto bis. Associazioni, enti, imprese: tutti chiedono che il ... Leggi su fmag (Di lunedì 18 luglio 2022) Delle crisi di governo recenti, quella del Governoè quasi paradossale: non vi è parte sociale alcuna che in questo momento sembra essere felice di una caduta del Governo. Talmente paradossale che il sindacato dei lavoratori più a sinistra della Triplice, la CGIL, in queste ore si è esposta pubblicamente per chiedere al (contestatissimo da loro) ex capo della BCE di non mollare: “C’è bisogno di un Governo che dia risposte nel pieno delle sue funzioni. Bisogna agire subito a partire dalla tutela della parte più fragile e debole del Paese. Serve un confronto per dare risposte urgenti e concrete al mondo del lavoro e ai pensionati, avviare serie riforme strutturali e dare piena realizzazione al PNRR”. Ma è un vero e proprio plebiscito quello per una questo punto bis. Associazioni, enti, imprese: tuttiche il ...

Pubblicità

calciodangolo_ : RT @peppipatti: Se #Dybala potrebbe prendere la #10 di #Totti alla #Roma, ci sono dei numeri di altre squadre che resteranno ritirati ancor… - gfrisoli : Tutti no ma molti, moltissimi. L’elenco è lungo. Non solo qualcuno! - peppipatti : Se #Dybala potrebbe prendere la #10 di #Totti alla #Roma, ci sono dei numeri di altre squadre che resteranno ritira… - RepubblicaS : Ieri abbiamo parlato a lungo con un chirurgo vaccinista e ci ha fatto un elenco dei danni dei vaccini, ci ha messo… - Fert_Nef : @Stanza347 ?? Non ho capito che c'entri tu, ma l'idea del ristorante mi piace!!! Tesò, quando hai tempo ti faccio l… -

√ Chuck Leavell, il più famoso musicista sconosciuto del rock ...Leavell ha suonato le sue tastiere con tutti loro e con talmente tanti altri che fare l'elenco è ... Si, certo, hanno avuto i loro alti e bassi, ma chi non ne ha Ogni rapporto così lungo si basa anche ... Crisi di Governo, 1300 sindaci firmano l'appello a Mario Draghi Roma. Sono arrivati a quota 1.300 i sindaci che hanno sottoscritto l'appello a Mario Draghi ad andare avanti in nome della stabilità. Si tratta di un lungo elenco che va dalle grandi città ai piccoli comuni, con una rappresentanza di diverse forze politiche e liste civiche, anche di centrodestra. 'Noi Sindaci, chiamati ogni giorno alla difficile ... Agenzia ANSA Governo: 1.300 sindaci hanno firmato l'appello a Draghi Sono arrivati a quota 1.300 i sindaci che hanno sottoscritto l'appello a Mario Draghi ad andare avanti in nome della stabilità. Si tratta di un lungo elenco che va dalle grandi città ai piccoli comuni ... Quali lavori sono più a rischio di tumore Ogni anno 12mila casi in Italia Queste neoplasie non sono frutto di esposizioni recenti a sostanze cancerogene, ma di quelle avvenute fino a 40 anni prima della diagnosi. Oggi esistono norme di protezione e prevenzione a difesa dei ... ...Leavell ha suonato le sue tastiere con tutti loro e con talmente tanti altri che fare l'è ... Si, certo, hanno avuto i loro alti e bassi, ma chi non ne ha Ogni rapporto cosìsi basa anche ...Roma. Sono arrivati a quota 1.300 i sindaci che hanno sottoscritto l'appello a Mario Draghi ad andare avanti in nome della stabilità. Si tratta di unche va dalle grandi città ai piccoli comuni, con una rappresentanza di diverse forze politiche e liste civiche, anche di centrodestra. 'Noi Sindaci, chiamati ogni giorno alla difficile ... Governo: 1.300 sindaci hanno firmato l'appello a Draghi - Ultima Ora Sono arrivati a quota 1.300 i sindaci che hanno sottoscritto l'appello a Mario Draghi ad andare avanti in nome della stabilità. Si tratta di un lungo elenco che va dalle grandi città ai piccoli comuni ...Queste neoplasie non sono frutto di esposizioni recenti a sostanze cancerogene, ma di quelle avvenute fino a 40 anni prima della diagnosi. Oggi esistono norme di protezione e prevenzione a difesa dei ...