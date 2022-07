Il consulente finanziario, una figura utile e certificata (Di lunedì 18 luglio 2022) È sempre più frequente sentire in televisione e leggere sui giornali la notizia di chiusure di decine di filiali bancarie. La possiamo ormai ritenere una tendenza consolidata negli anni ed in continua crescita. Anche nelle valli bergamasche sono decine i Comuni senza uno sportello bancario con la difficoltà per parecchi cittadini di gestire i propri risparmi ed investimenti. Questo è uno dei tanti motivi per cui la figura del consulente finanziario negli ultimi anni risulta essere tra quelle più ricercate.Ma il consulente finanziario cosa fa? ‘Non c’è nessuno che lo sa…’ potremmo dire parafrasando la celebre canzone per bambini. Peccato che in questo caso si stia parlando di una professione con tanto di certificazione, di iscrizione all’albo, di continua formazione ed aggiornamento che ancora non viene ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 18 luglio 2022) È sempre più frequente sentire in televisione e leggere sui giornali la notizia di chiusure di decine di filiali bancarie. La possiamo ormai ritenere una tendenza consolidata negli anni ed in continua crescita. Anche nelle valli bergamasche sono decine i Comuni senza uno sportello bancario con la difficoltà per parecchi cittadini di gestire i propri risparmi ed investimenti. Questo è uno dei tanti motivi per cui ladelnegli ultimi anni risulta essere tra quelle più ricercate.Ma ilcosa fa? ‘Non c’è nessuno che lo sa…’ potremmo dire parafrasando la celebre canzone per bambini. Peccato che in questo caso si stia parlando di una professione con tanto di certificazione, di iscrizione all’albo, di continua formazione ed aggiornamento che ancora non viene ...

