Crisi di Governo, il PNRR? "Non è in pericolo" (Di lunedì 18 luglio 2022) Con la Crisi di Governo innescata dalle dimissioni presentate da Mario Draghi e rifiutate da Sergio Mattarella, oltre al bailamme politico, molte sono le perplessità sollevate da una improvvisa "interruzione" dei lavori del Governo c.d. "dei migliori". Ad esempio: che fine farebbero tutti gli interventi programmati del PNRR? Come si andrà a votare un Parlamento "ridotto" nei numeri con la vecchia legge elettorale? F-Mag ne ha parlato con Fulvio Pastore, costituzionalista, Professore ordinario di Diritto costituzionale al Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli studi di Napoli Federico II. Professor Pastore, cosa vuol dire in questo momento una Crisi di Governo o addirittura la caduta del Governo Draghi in termini di percorsi avviati come quello del ...

