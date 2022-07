Pubblicità

AlbertiGinca : RT @Gazzetta_it: Inter, Bellanova: 'Io, interista da sempre. Ringrazio il Milan, ma il Triplete è il ricordo più bello' - sportli26181512 : Bellanova: 'Io, interista da sempre. Ringrazio il Milan, ma il Triplete è il ricordo più bello': Bellanova: 'Io, in… - Gazzetta_it : Inter, Bellanova: 'Io, interista da sempre. Ringrazio il Milan, ma il Triplete è il ricordo più bello' - fede_capellaro : @Interistadoc10 @elliott_il Che poi a me non frega niente se un interista pensa di aver messo su uno squadrone (Ona… - Sneijderismo : RT @InterHubOff: ?? Bellanova: “Sono tifoso dell’Inter fin da piccolo nonostante il mio passato milanista. La foto con la maglia del Milan?… -

'L'Inter Un'emozione grande che continua giorno per giorno', firmato Raoul. Così l'ex esterno del Cagliari ha provato a spiegare ai microfoni di Dazn le sensazioni e le emozioni dei primi giorni e dei primi allenamenti con la maglia nerazzurra, la stessa che - come ...Commenta per primo Raoul, nuovo laterale dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a Dazn : 'E' un'emozione grande ... Sonofin da piccolo nonostante abbia giocato al Milan per diversi ...Raoul Bellanova, nuovo laterale dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a Dazn: "E' un'emozione grande ogni giorno essere a contatto con certi campioni con cui prima giocavi contro o guardavi in tv. E ...Il racconto di Bellanova ai microfoni di DAZN sul passaggio all'Inter e le prime sensazioni nell'ambiente nerazzurro ...