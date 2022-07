Wta Budapest 2022 | la qualificata Pera si prende il titolo | Krunic ko in due set

Leggi su sportface

(Di domenica 17 luglio 2022) Bernardaè la nuova campionessa del torneo Wta 250 di. Laamericana ha sconfitto in due set (6-3 6-3) la serba Aleksandra, arresasi dopo un’ora e mezza di gioco. La statunitense è stata abile a portare a casa un primo set in cui ha annullato tutte e cinque le palle break offerte alla sua avversaria. Nel secondo, poi, si è fatta rimontare un break di vantaggio nel sesto game. Dal 3-3, tuttavia, ha piazzato un tramortifero parziale di tre game a zero archiviando in bellezza una settimana da sogno. In Ungheria la tennista a stelle e strisce è partita dal tabellone cadetto prima di diventare letteralmente ingiocabile conquistando sette vittorie di fila ed il primoa livello di circuito maggiore. SportFace.