Ultime Notizie – Mantova | auto travolge e uccide 16enne in bicicletta

Un ragazzo di 16 anni è morto ieri sera, poco prima della mezzanotte, dopo essere stato travolto da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta, lungo la provinciale 42 a San Benedetto Po, in provincia di Mantova. Il corpo, sbalzato nella vegetazione fuori strada, è stato recuperato dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Comando di Mantova e il 118, che ha soccorso anche altre due persone coinvolte nell'incidente.

