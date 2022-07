UFFICIALE Lecce, arrivano Falcone e Askildsen: il comunicato (Di domenica 17 luglio 2022) Il Lecce ha annunciato l’arrivo in giallorosso di Falcone e Askildsen dalla Sampdoria: il comunicato Attraverso un comunicato UFFICIALE, il Lecce ha annunciato l’arrivo in giallorossi di Falcone e Askildsen dalla Sampdoria. IL comunicato – «L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto, il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Wladimiro Falcone e Kristoffen Askildsen dall’U.C. Sampdoria. I giocatori saranno lunedì a Lecce per le visite mediche». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 luglio 2022) Ilha annunciato l’arrivo in giallorosso didalla Sampdoria: ilAttraverso un, ilha annunciato l’arrivo in giallorossi didalla Sampdoria. IL– «L’U.S.comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto, il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Wladimiroe Kristoffendall’U.C. Sampdoria. I giocatori saranno lunedì aper le visite mediche». L'articolo proviene da Calcio News 24.

