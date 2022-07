Rigassificatore a Piombino: attivisti no gas s’incatenano durante festival Puccini. Mille cittadini protestano insieme al sindaco (Di domenica 17 luglio 2022) Una manifestante ad alta voce ha reso noto le ragioni della protesta insieme ad uno striscione su cui era scritto: "Ultima generazione. No gas No carbone" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 17 luglio 2022) Una manifestante ad alta voce ha reso noto le ragioni della protestaad uno striscione su cui era scritto: "Ultima generazione. No gas No carbone" L'articolo proviene da Firenze Post.

SalvatoreMerlo : Lega, FdI, comunisti, Carc, No Tav, No Triv, pacifisti, putiniani, grillini e altri balenghi. Tutti insieme contro… - gabryandi : RT @chiccotesta: A Piombino Lega M5S Pd Fratelli d’Italia Rifondazione sfilano tutti insieme contro il rigassificatore. No comment. - pepp_ru : RT @chiccotesta: A Piombino Lega M5S Pd Fratelli d’Italia Rifondazione sfilano tutti insieme contro il rigassificatore. No comment. - Angela3v999 : RT @maurizioft: @Donato72981730 ah, quindi il @pdnetwork fa pure cose insieme a @FratellidItalia e viceversa quindi il #maiconFdI di @Enri… - Angela3v999 : RT @chiccotesta: A Piombino Lega M5S Pd Fratelli d’Italia Rifondazione sfilano tutti insieme contro il rigassificatore. No comment. -