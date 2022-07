Perché molti detenuti in carcere vivono dentro a celle rosa?

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 17 luglio 2022) Da qualche anno nelle carceri in Europa e in Nord America si sta diffondendo una strana usanza. Quello di dipingere diledei. Una tendenza inconsueta ma diventata talmente diffusa che nel 2014 una prigione su cinque in Svizzera – secondo alcune statistiche riportate dalla BBC – aveva almeno una cella dipinta di uncolor fenicottero. Un modo per arredare in modo alternativo le carceri? Niente affatto. Si tratta di un piano ben preciso, organizzato e studiato a partire dagli anni Settanta. In quel periodo, o più precisamente alla fine degli anni Sessanta, un noto ricercatore statunitense, Alexander Schauss (che oggi gestisce l’American Institute for Biosocial Research di Tacoma, Washington), elaborò un articolato studio sui colori, in particolare ilappunto, dimostrando che ...