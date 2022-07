Pattinaggio artistico a rotelle: incredibile ai World Games 2022! Testoni-Piccolantonio mancano l’oro per soli 3 centesimi (Di domenica 17 luglio 2022) Asya Testoni e Giovanni Piccolantonio sfiorano l’oro dopo una free dance pazzesca. La coppia di danza si è dovuta accontentare della medaglia d’argento ai World Games 2022 di Birmingham (Alabama) dopo un testa a testa semplicemente magnifico con i fratelli Walgode, vincitori per soli 3 centesimi di punto. Gli azzurri, in svantaggio di una lunghezza nella style rispetto ai portoghesi, sono stati autori di una prestazione di altissimo profilo, dove hanno sciorinato grande qualità di esecuzione negli elementi presentati guadagnando un riscontro altissimo nel segmento, ovvero 84.55 (45.55, 39.00), facendo il vuoto sul fronte tecnico e totalizzando 138.73. I lusitani, inferiori tecnicamente rispetto ai nostri ragazzi, hanno tenuto però botta grazie alle migliori componenti ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) Asyae Giovannisfioranodopo una free dance pazzesca. La coppia di danza si è dovuta accontentare della medaglia d’argento ai2022 di Birmingham (Alabama) dopo un testa a testa semplicemente magnifico con i fratelli Walgode, vincitori perdi punto. Gli azzurri, in svantaggio di una lunghezza nella style rispetto ai portoghesi, sono stati autori di una prestazione di altissimo profilo, dove hanno sciorinato grande qualità di esecuzione negli elementi presentati guadagnando un riscontro altissimo nel segmento, ovvero 84.55 (45.55, 39.00), facendo il vuoto sul fronte tecnico e totalizzando 138.73. I lusitani, inferiori tecnicamente rispetto ai nostri ragazzi, hanno tenuto però botta grazie alle migliori componenti ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Rebecca Tarlazzi meraviglioso oro nel pattinaggio artistico! Ci prova Liberatore… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: inizia la semifinale di canoa polo femminile tra Italia e Germania. Tocca anche a… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Rebecca Tarlazzi ipoteca l’oro nel pattinaggio artistico! Azzurre in semifinale n… - zazoomblog : Pattinaggio artistico a rotelle: Rebecca Tarlazzi domina nello short ai World Games 2022 oro vicino per l’azzurra!… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: tra pochi minuti i quarti di finale di canoa polo. Comincia il programma corto de… -