Pallanuoto | Settebello ko ai rigori contro gli USA nell’ultimo test match in California

(Di domenica 17 luglio 2022) Ilha perso 21-20 (3-3, 3-3, 5-3, 5-7, 5-4)gli Stati Unitidel common training inappassionante con i padroni di casa che si sono trovati avanti per 16-14 a venti secondi dalla fine. Qui hanno subito la clamorosa rimonta dell’Italia targata Nicosia e Damonte. Quest’ultimo si è rivelato decisivo (stavolta in negativo) anche dai cinque metri. Suo, infatti, l’errore che ha condannato alla sconfitta la squadra di Campagna. La Nazionale resterà sul suolo americano fino al 19 luglio, per proseguire la preparazione in vista dell’imminente SuperFinal di Strasburgo e degli Europei di Spalato in programma a fine agosto. SportFace.