Napoli, applausi e chiesa gremita per l'addio a Mia Filippone (Di domenica 17 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In una chiesa Sant'Onofrio gremita si sono svolti oggi i funerali della vicesindaca e assessora all'Istruzione del comune di Napoli Mia Filippone, morta nella notte tra venerdì e sabato per problemi cardiocircolatori. Filippone, 68 anni, era ricoverata al Policlinico da circa un mese dopo aver accusato un malore. "Ci si compra o ci si vende, non con Mia, lei è stata sempre immancabilmente coerente e leale", ha detto l'arcivescovo di Napoli, Mimmo Battaglia, che ha celebrato le esequie. "Ha sempre saputo riconoscere il valore e la dignità di chi le stava di fronte", ha aggiunto. "Abbiamo una grande responsabilità: ricordarla con i fatti, conservando i suoi valori e stando insieme per aiutare gli altri – ha detto il sindaco ...

