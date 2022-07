Lutto nello sport | trovato morto in albergo | una vera tragedia

Leggi su chenews

(Di domenica 17 luglio 2022) Tutto il mondo dellopiange la morte di un giovane ex atleta. Loivo è statonella stanza d’a Firenze dove si trovava con la fidanzata, anche lei in pericolo di vita. Ancora una volta unacolpisce il mondo dello, dove a perdere la vita questa volta è stato un ex rugbista. Quello che sta accadendo è un vero giallo, dove a fargli perdere la vita sarebbe stato un gioco erotico finito nel peggiore dei modi. Anche la compagna è grave in ospedale. fonte foto: AdobeStockTorniamo a parlare di un altro graveche ha devastato il panoramaivo italiano e mondiale. È statosenza vita Ricky Bibey domenica 17 luglio. L’ex rugbista era noto a tutto ...