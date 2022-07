LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Politt ed Honoré in fuga, gruppo in forte recupero (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Tour DE France 15.53 Si fanno vedere gli uomini della Alpecin-Fenix in testa al gruppo: potrebbe essere la volta giusta per Jasper Philipsen che è uno dei velocisti più resistenti quando la strada sale. 15.51 Nel tratto di falsopiano favorevole il vantaggio di Politt e Honoré è tornato attorno al minuto e mezzo. 15.49 Quando si pensa a Carcassonne ci si riconduce a Mark Cavendish: Cannonball l’anno scorso si prese la sua storica 34° vittoria al Tour de France proprio in questa città, conducendo poi una Grande Boucle eccezionale per i suoi 36 anni. 15.46 Politt è un grandissimo passista e prima del Tour de France si è laureato ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE15.53 Si fanno vedere gli uomini della Alpecin-Fenix in testa al: potrebbe essere la volta giusta per Jasper Philipsen che è uno dei velocisti più resistenti quando la strada sale. 15.51 Nel tratto di falsopiano favorevole il vantaggio diè tornato attorno al minuto e mezzo. 15.49 Quando si pensa a Carcassonne ci si riconduce a Mark Cavendish: Cannonball l’anno scorso si prese la sua storica 34° vittoria aldeproprio in questa città, conducendo poi una Grande Boucle eccezionale per i suoi 36 anni. 15.46è un grandissimo passista e prima deldesi è laureato ...

