Le sorelle Selassié in compagnia di un ex gieffino: che la festa abbia inizio! (Di domenica 17 luglio 2022) Le tre sorelle Selassié hanno trascorso la serata ieri ad una festa, immortalando in un video l’amato amico ed ex gieffino e il divertimento è assicurato Serata spumeggiante per le sorelle Selassié che hanno trascorso la serata ad una magica festa divertendosi insieme ad un amico ed ex gieffino. Lui sa tutto dei vip (e dei vipponi di Alfonso Signorini). Si tratta del simpatico Giacomo Urtis, che abbiamo visto in ben due edizioni consecutive del Grande Fratello Vip: la numero 5 e la sei, dove ha partecipato inizialmente come unico concorrente con la showgirl Valeria Marini. Protagonista indiscusso del pettegolezzo nella casa di Cinecittà ha dato filo da torcere a qualche gieffina. Si ricorda per esempio l’esternazione, poco felice, ... Leggi su 361magazine (Di domenica 17 luglio 2022) Le trehanno trascorso la serata ieri ad una, immortalando in un video l’amato amico ed exe il divertimento è assicurato Serata spumeggiante per leche hanno trascorso la serata ad una magicadivertendosi insieme ad un amico ed ex. Lui sa tutto dei vip (e dei vipponi di Alfonso Signorini). Si tratta del simpatico Giacomo Urtis, chemo visto in ben due edizioni consecutive del Grande Fratello Vip: la numero 5 e la sei, dove ha partecipato inizialmente come unico concorrente con la showgirl Valeria Marini. Protagonista indiscusso del pettegolezzo nella casa di Cinecittà ha dato filo da torcere a qualche gieffina. Si ricorda per esempio l’esternazione, poco felice, ...

