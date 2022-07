Fedez e Azzurra | la 13enne che soffre della sua stessa malattia | l' incontro che commuove

Pubblicità

infoitcultura : La 13enne Azzurra soffre della stessa malattia di Fedez: il papà la porta dal rapper - infoitcultura : Azzurra, la 13enne che soffre della stessa malattia di Fedez: il papà la porta dal rapper - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #Azzurra, la 13enne che soffre della stessa malattia di #fedez: il papà la porta dal rapper - ilmessaggeroit : #Azzurra, la 13enne che soffre della stessa malattia di #fedez: il papà la porta dal rapper - CAvondet : -

ilmessaggero.it

... mano nella mano con Chiara Ferragni: 'Sto bene' STESSA PATOLOGIA Il regalo più bello per la ragazzina, che soffre fra l'altro proprio della stessa patologia di. 'è matura e solare - ...STESSA PATOLOGIA Il regalo più bello per la ragazzina, che soffre fra l'altro proprio della stessa patologia di. 'è matura e solare - aggiunge il papà - una macchina da guerra. Canta e ... Azzurra, la 13enne che soffre della stessa malattia di Fedez: il papà la porta dal rapper Dici papà amore», «Papà» dice la piccola seduta davanti a lui sul seggiolone, «Cosa» replica Federico sconvolto. APPROFONDIMENTI PERSONE Fedez svela quando si trasferiranno nella nuova casa TREVISO ...E oltre a conoscere Fedez, Chiara, Leone e Vittoria, Azzurra e la famiglia hanno potuto assistere alle prove ai piedi del palco. La famiglia di Fedez è stata eccezionale, a cominciare dalla mamma, per ...