Basta teatrini a spese degli italiani | Salvini avverte Conte | Letta e Di Maio

(Di domenica 17 luglio 2022) Matteoveste i panni del poliziotto per provare a mettere ordine nel caos della crisi di governo. Il leader della Lega è apparso in un video pubblicato sui social indossando una polo blu scura, con lo stemma sul petto dei Nocs, il Nucleo operativo centrale di sicurezza della Polizia, con tanto di motto sicut nox silente (silenziosi come la notte), personalizzata con il suo nome. "Non se ne può più dei" di Giuseppe, Enricoe Luigi Di, "che mentre milioni dihanno problemi passano il tempo a litigare", affermanel video postato su Facebook. "Parlano di droga, di ddl Zan, ma non di tasse, lavoro, sicurezza e lotta all'immigrazione clandestina", continua, "se volete andare avanti altri mesi a litigare e begare, ...