Atp e Wta 2022, i tabelloni dei tornei della stagione (Di domenica 17 luglio 2022) La lista di tutti i tabelloni dei tornei Atp e Wta per la stagione tennistica 2022. Si parte a gennaio con l’Atp Cup, per poi proseguire con i vari tornei in preparazione agli Australian Open. Un 2022 in cui gli azzurri proveranno ad essere protagonisti, dagli Slam ai Masters 1000, con gli occhi puntati in particolare sugli Internazionali BNL d’Italia. Tra i big occhi puntati su Alexander Zverev, oltre che a Djokovic e Medvedev. Attenzione ovviamente anche a Roger Federer, che salterà gli Australian Open ma spera di tornare, e Rafa Nadal. Di seguito, la lista aggiornata di tutti i main draw settimana per settimana dei tornei in corso. 18-24 LUGLIO TABELLONE ATP GSTAAD TABELLONE ATP AMBURGO TABELLONE WTA PALERMO TABELLONE WTA AMBURGO 11-17 LUGLIO TABELLONE ATP ... Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) La lista di tutti ideiAtp e Wta per latennistica. Si parte a gennaio con l’Atp Cup, per poi proseguire con i variin preparazione agli Australian Open. Unin cui gli azzurri proveranno ad essere protagonisti, dagli Slam ai Masters 1000, con gli occhi puntati in particolare sugli Internazionali BNL d’Italia. Tra i big occhi puntati su Alexander Zverev, oltre che a Djokovic e Medvedev. Attenzione ovviamente anche a Roger Federer, che salterà gli Australian Open ma spera di tornare, e Rafa Nadal. Di seguito, la lista aggiornata di tutti i main draw settimana per settimana deiin corso. 18-24 LUGLIO TABELLONE ATP GSTAAD TABELLONE ATP AMBURGO TABELLONE WTA PALERMO TABELLONE WTA AMBURGO 11-17 LUGLIO TABELLONE ATP ...

Pubblicità

WeAreTennisITA : I nuovi numeri 1?? d'Italia sono Sinner e Trevisan ???? @MartinaTrevisa3 sale al numero 26 WTA, supera Giorgi e si po… - giuliomerelli : @Stefanocomics Ma cosa c'entrano le sanzioni?... Mi sono mai espresso contrario alle sanzioni? No. La decisione di… - Dondolino72 : RT @IntedItalia: ?? Ready? Go! Da oggi è possibile acquistare i biglietti per l'edizione 2023 del torneo. E per i Tesserati FIT uno sconto… - tennis_poland : RT @IntedItalia: ?? Ready? Go! Da oggi è possibile acquistare i biglietti per l'edizione 2023 del torneo. E per i Tesserati FIT uno sconto… - mag_bess : RT @SuperTennisTv: La più bella edizione di sempre degli @IntedItalia ti aspetta! Nel 2023, il nuovo format a 96 giocatori e 14 giorni di… -