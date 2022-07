Anzio, pugile 26enne ucciso in un locale. Il padre accoltella due buttafuori in commissariato: arrestato (Di domenica 17 luglio 2022) Controlli a tappeto nei locali del centro mentre sono in corso interrogatori di giovani che conoscevano la vittima e potrebbero essere stata con lei quando è stata aggredita. I due buttafuori feriti sono in ospedale. ma non sono in pericolo di vita Leggi su corriere (Di domenica 17 luglio 2022) Controlli a tappeto nei locali del centro mentre sono in corso interrogatori di giovani che conoscevano la vittima e potrebbero essere stata con lei quando è stata aggredita. I dueferiti sono in ospedale. ma non sono in pericolo di vita

Pubblicità

italiaserait : Omicidio Anzio, fratello pugile: “Leonardo lo hanno portato via col sorriso” - lacittanews : CONTENUTO Omicidio ad Anzio: il padre della vittima ha accoltellato due buttafuori del locale dinanzi al quale ha p… - nino_pitrone : Il Fatto Quotidiano: Leonardo Muratovic, pugile ucciso ad #Anzio in una rissa fuori da un locale. - CorriereCitta : ‘So stato accoltellato. Se moro ve voglio bene’: il post choc del bodyguard ferito dal padre del pugile ucciso - leggoit : Anzio, lo strazio del fratello del pugile ucciso: «Leonardo portato via col sorriso» -