Amido di mais: 3 trucchi infallibili che non conosci con l'amido di mais sui vestiti

Spesso e volentieri tendiamo a ricorrere a dei prodotti chimici per migliorare il risultato dei nostri lavaggi. Il bucato, però, può giovare anche di alcuni prodotti totalmente naturali, come l'Amido di mais. Si tratta di un prodotto totalmente naturale, generalmente utilizzato per i dolci e particolarmente utile sui capi. Ecco perché! Amido di mais sul bucato per stirare L'Amido di mais è eccezionale per le sue capacità di contrastare le pieghe, quindi utilizzarlo durante lo stiro permette di evitare il sopraggiungere di fastidiose grinze. Pensiamo alle camicie, per esempio. In commercio ci sono una miriade di prodotti utili a facilitare la stiratura, ma la maggior parte di essi sono chimici e potrebbero persino danneggiare i capi a ...

