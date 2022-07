Venerdì sera alternativi: una maratona notturna d’arte e design sulla spiaggia (Di sabato 16 luglio 2022) C’è chi fa le maratone notturne di film e serie tv, di libri e fumetti, oppure tra i locali dove bere e ballare lasciandosi trasportare dalle vibrazioni estive. E poi ci sono le maratone notturne dedicate all’arte, all’architettura e al design. Anzi, LA maratona dedicata all’arte, all’architettura e al design. Stiamo parlando della “Demanio Marittimo km 278”, la cui dodicesima edizione andrà in scena Venerdì 22 luglio sul lungomare Italia di Marzocca, piccola frazione di Senigallia (Ancona) che conta circa 3.700 anime. 12 ore consecutive, dalle 18 alle 6, di incontri, installazioni, conferenze e performance live. Dal tramonto all’alba, senza mai fermarsi. «Anche ora, mentre sto parlando, penso a come tutto questo sembri un’utopia per una piccola cittadina come la nostra. Forse è proprio il fatto che il luogo sia ... Leggi su linkiesta (Di sabato 16 luglio 2022) C’è chi fa le maratone notturne di film e serie tv, di libri e fumetti, oppure tra i locali dove bere e ballare lasciandosi trasportare dalle vibrazioni estive. E poi ci sono le maratone notturne dedicate all’arte, all’architettura e al. Anzi, LAdedicata all’arte, all’architettura e al. Stiamo parlando della “Demanio Marittimo km 278”, la cui dodicesima edizione andrà in scena22 luglio sul lungomare Italia di Marzocca, piccola frazione di Senigallia (Ancona) che conta circa 3.700 anime. 12 ore consecutive, dalle 18 alle 6, di incontri, installazioni, conferenze e performance live. Dal tramonto all’alba, senza mai fermarsi. «Anche ora, mentre sto parlando, penso a come tutto questo sembri un’utopia per una piccola cittadina come la nostra. Forse è proprio il fatto che il luogo sia ...

