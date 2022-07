Un aiuto alle famiglie ucraine La Sunset Run è un successo - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 16 luglio 2022) Ben 450 partecipanti e un commercialista sul podio, Filippo Bellini, il primo a tagliare il traguardo della 10 km per la terza edizione della Sunset Run, corsa non competitiva promossa dall'Ordine dei ... Leggi su lanazione (Di sabato 16 luglio 2022) Ben 450 partecipanti e un commercialista sul podio, Filippo Bellini, il primo a tagliare il traguardo della 10 km per la terza edizione dellaRun, corsa non competitiva promossa dall'Ordine dei ...

Pubblicità

Reverie_et_ : @fartekho Dopo 20 anni di carriera lavorativa alle spalle, mi sono iscritta in facoltà grazie all’aiuto del mio fid… - alez_asr : @S7ILLIRISE Aiuto io ero rimasta alle accuse. Avevo letto da una pagina di gossip su ig che era in un centro di rec… - FabrizioRio1 : RT @Darsch1980: Aiuto, state a fa venì una sincope alle ascoltatrici non più giovani #ilunatici - Darsch1980 : Aiuto, state a fa venì una sincope alle ascoltatrici non più giovani #ilunatici - air_mov : @antoclerici Ok visto che sei una giornalista dimmi 3 risultati che ha raggiunto #draghi in aiuto alle fasce più de… -