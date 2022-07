Tassisti in protesta ottengono una mezza vittoria (Di sabato 16 luglio 2022) La protesta dei Tassisti, o tassinari in onore al grande Alberto Sordi che dedicò loro una pellicola del 1983, ha ottenuto una mezza vittoria. Alcuni episodi di protesta dapprima pacifica, sono sfociati poi in scontri. Nella capitale, è esplosa anche qualche bomba carta. Lo scopo è riuscire a convincere il governo a rivedere il testo del Ddl. Articolo 10: il Ddl Concorrenza deve essere modificato Le proteste dei Tassisti non si fermano. Nella giornata di giovedì 14 luglio, la protesta romana ha ottenuto una mezza vittoria. Azzoppata dalla dichiarazione del ministro per le infrastrutture Enrico Giovannini che riferisce al portavoce dei professionisti del tassametro che non se ne parlerà fino a lunedì. L’articolo 10 del disegno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 luglio 2022) Ladei, o tassinari in onore al grande Alberto Sordi che dedicò loro una pellicola del 1983, ha ottenuto una. Alcuni episodi didapprima pacifica, sono sfociati poi in scontri. Nella capitale, è esplosa anche qualche bomba carta. Lo scopo è riuscire a convincere il governo a rivedere il testo del Ddl. Articolo 10: il Ddl Concorrenza deve essere modificato Le proteste deinon si fermano. Nella giornata di giovedì 14 luglio, laromana ha ottenuto una. Azzoppata dalla dichiarazione del ministro per le infrastrutture Enrico Giovannini che riferisce al portavoce dei professionisti del tassametro che non se ne parlerà fino a lunedì. L’articolo 10 del disegno ...

stanzaselvaggia : Via del Corso dopo la civile protesta dei tassisti. - Agenzia_Ansa : E' ripresa la protesta dei tassisti che anche oggi bloccano Via del Corso nei pressi di Palazzo Chigi, fronteggiati… - stanzaselvaggia : Questa è la protesta pacata dei tassisti ieri a Roma nei confronti di Mario Draghi. (“Draghi tu sei un figlio di p…… - verinhaottoni : RT @stanzaselvaggia: Via del Corso dopo la civile protesta dei tassisti. - mariarosariaFo8 : RT @Roberto89203953: La protesta dei tassisti non si ferma.Proclamate 2 giornate di -