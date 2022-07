Sorpreso a cedere hashish | arrestato pusher a Poggioreale

(Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri del nucleo operativo dihannoper spaccio di droga un 49enne di Portici, già noto alle forze dell’ordine. Lo hannoin via della Villa Romana, Ponticelli, mentre cedevaa un cliente. In tasca altre due ‘pezzi‘ della stessa sostanza per complessivi 10 grammi. L’uomo è finito ai domiciliari, in attesa di rito direttissimo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

