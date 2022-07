Soleil Sorge l’ha eliminato: “Ci sono rimasto malissimo!”, adesso è finita sul serio (Di sabato 16 luglio 2022) L’influencer Soleil Sorge ancora al centro delle polemiche dopo la famosa festa di compleanno: un ex compagno scaglia arco e frecce. Soleil Sorge (fonte youtube)La vulcanica Soleil Sorge è ormai un’affermata prezzemolina nel panorama dei reality in salsa tutta italiana. Al suo attivo vanta il ruolo di concorrente a “L’Isola dei Famosi” e al “GF Vip”, e ha anche occupato la poltroncina da opinionista a “La Pupa e il Secchione”. Dopo un ulteriore cameo nel programma di Ilary Blasi, in cui ha infiammato i compagni e il pubblico con la sua riproduzione dell’ “Uomo Vitruviano“, l’influencer ha in mente progetti ben più ambiziosi. Sarà infatti al timone del “GF Vip Party“, spin-off del più celebre e longevo fratello. Nella ultime ore, però, un ex compagno di avventura ha preso posizione ... Leggi su specialmag (Di sabato 16 luglio 2022) L’influencerancora al centro delle polemiche dopo la famosa festa di compleanno: un ex compagno scaglia arco e frecce.(fonte youtube)La vulcanicaè ormai un’affermata prezzemolina nel panorama dei reality in salsa tutta italiana. Al suo attivo vanta il ruolo di concorrente a “L’Isola dei Famosi” e al “GF Vip”, e ha anche occupato la poltroncina da opinionista a “La Pupa e il Secchione”. Dopo un ulteriore cameo nel programma di Ilary Blasi, in cui ha infiammato i compagni e il pubblico con la sua riproduzione dell’ “Uomo Vitruviano“, l’influencer ha in mente progetti ben più ambiziosi. Sarà infatti al timone del “GF Vip Party“, spin-off del più celebre e longevo fratello. Nella ultime ore, però, un ex compagno di avventura ha preso posizione ...

ParliamoDiNews : Soleil Sorge, quanto guadagna a La Pupa e il Secchione? Spuntano le cifre - Notizie Dal Mondo #ESTERI #VIRAL… - ParliamoDiNews : Soleil Sorge e Luca Onestini di nuovo insieme: eppure sembrava finita malissimo - - lareina_sorge : RT @ChiquitaBananaF: Questo duo è imbattibile, sempre in tendenza!?????? @Soleil_stasi #SoleArmy #solemello #mellos - ratpackthebest : RT @GF_diretta: #IsoladeiFamosi #isola Edoardo Tavassi spiazza su Soleil Sorge: 'Io, Nicolas Vaporidis e Alvin imbambolati per lei' https… - ritalombardino : RT @Morena_3v: Non Jessica che si sbatte per lui Ma poi passa Soleil Anastasia Sorge #gfvip -