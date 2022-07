Si allontana il Draghi bis | ipotesi del voto a ottobre sempre più concreta

Pubblicità

Adnkronos : #Crisigoverno, si allontana il #Draghibis. Oggi consiglio #M5S. - RaiNews : Più vicine le elezioni in autunno - pengueraffaele : Crisi governo, si allontana il Draghi bis. Oggi consiglio 5 Stelle - tfabiani2 : RT @RaiNews: Più vicine le elezioni in autunno - kito_mhm : Il governo Draghi bis si allontana, con o senza il Movimento 5 stelle -

- Grandi manovre politiche in corso aspettando mercoledì le dichiarazioni del premier alle Camere dopo le dimissioni respinte giovedì dal capo dello Stato Mattarella. Questa mattina nuovo Consiglio ...Il "bis" si, con o senza il M5S, e la legislatura appare sempre più in bilico. I partiti hanno ancora quattro giorni per trattare e rimettere insieme i pezzi della crisi che si è aperta ...Grandi manovre politiche in corso aspettando mercoledì le dichiarazioni del premier alle Camere dopo le dimissioni respinte giovedì dal capo dello Stato Mattarella. Questa mattina nuovo Consiglio nazi ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Crisi governo, la diretta: si allontana il Draghi bis. Oggi il Consiglio dei 5 Stelle ...