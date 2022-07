Peschiera Borromeo, ad un anno dalla denuncia di 7giorni è stato abbattuto l’albero, ormai morto per l’incuria e il menefreghismo; si poteva salvare? (Di sabato 16 luglio 2022) In un articolo del 30 luglio 2021, il nostro periodico aveva illustrato come secondo le indicazioni della Società Internazionale di Arboricoltura, piantare degli alberi senza liberarli dai sacchi di tela, era pericoloso per la loro sopravvivenza; il vicesindaco di allora fece spallucce Leggi su 7giorni.info (Di sabato 16 luglio 2022) In un articolo del 30 luglio 2021, il nostro periodico aveva illustrato come secondo le indicazioni della Società Internazionale di Arboricoltura, piantare degli alberi senza liberarli dai sacchi di tela, era pericoloso per la loro sopravvivenza; il vicesindaco di allora fece spallucce

Pubblicità

RadioActivenew : Radio Active l'ascolti in tutto il mondo, anche a Peschiera Borromeo. In tutto il mondo l'ascolti sempre nello stes… - raccoinviaggio : Da San Donato al #castello di Peschiera Borromeo, toccando più piste ciclabili possibile. Questo è stato il risulta… - raccoinviaggio : Da San Donato M3 al #castello di Peschiera Borromeo in #bicicletta...fattooo (per la seconda volta)! - hipsterdelcazzo : @_special_cla_ Peschiera borromeo? - salvatorericci8 : a vedere il livello dell'acqua nelle cave intorno a Peschiera Borromeo e Segrate,direi che la falda non si è abbass… -