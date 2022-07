Mondiali di atletica, 100 metri: Jacobs in semifinale con difficoltà (Di sabato 16 luglio 2022) Eugene – Prima le buone notizie. Il debutto di Marcell Jacobs porta in dote la qualificazione alla semifinale ai Mondiali di atletica. Ma, detto questo, appare chiaro come l’eroe di Tokyo sia costretto a lottare contro un avversario in più: il problema muscolare che, seppur risolto, sembra ancora limitarne l’azione. Jacobs è secondo nella sua batteria in 10.04 (vento +0.2), superato solo dal giamaicano Oblique Seville (9.93), l’uomo che, a conti fatti, interrompe una imbattibilità che durava dai Giochi. Oregon22, – Foto di Giancarlo Colombo/A.G.Giancarlo Colombo Dopo un buon avvio, è battaglia aperta tra il giamaicano ed il bresciano, senza però che quest’ultimo riesca ad abbandonarsi, alla ricerca di quella fluidità del gesto che lo scorso anno era stato il suo marchio di fabbrica. Quanto la ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 16 luglio 2022) Eugene – Prima le buone notizie. Il debutto di Marcellporta in dote la qualificazione allaaidi. Ma, detto questo, appare chiaro come l’eroe di Tokyo sia costretto a lottare contro un avversario in più: il problema muscolare che, seppur risolto, sembra ancora limitarne l’azione.è secondo nella sua batteria in 10.04 (vento +0.2), superato solo dal giamaicano Oblique Seville (9.93), l’uomo che, a conti fatti, interrompe una imbattibilità che durava dai Giochi. Oregon22, – Foto di Giancarlo Colombo/A.G.Giancarlo Colombo Dopo un buon avvio, è battaglia aperta tra il giamaicano ed il bresciano, senza però che quest’ultimo riesca ad abbandonarsi, alla ricerca di quella fluidità del gesto che lo scorso anno era stato il suo marchio di fabbrica. Quanto la ...

