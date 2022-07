Maternità e carriera, la ‘scelta possibile’ della vocalist Silvia Aprile: “Con Claudio Baglioni rivoluzione possibile” (Di sabato 16 luglio 2022) Maternità e carriera, due strade a confronto che ciclicamente si propongono sotto la lente d’ingrandimento delle statistiche, dei dati annuali o alla luce delle polemiche di turno. È stata la volta di Elisabetta Franchi e del suo discorso alle imprese, fiumi d’inchiostro e rulli di battiti di tastiera per mettere in luce la solita contrapposizione tra “realtà e diritti”. Confrontando i numeri del nostro Paese datati 2020, il tasso di occupazione femminile crolla drasticamente per coloro che scelgono di essere madri: per le donne con un figlio il tasso di occupazione è del 56,3%, mentre con 3 e più figli scende addirittura al 44,2%. Cambia il rapporto nella condizione maschile: gli uomini che lavorano e che hanno un figlio sono l’80,9%, e l’82,9% sono coloro che lavorano con 3 o più figli (dati Istat 2020). Basta fare un giro sul web, tra ... Leggi su fmag (Di sabato 16 luglio 2022), due strade a confronto che ciclicamente si propongono sotto la lente d’ingrandimento delle statistiche, dei dati annuali o alla luce delle polemiche di turno. È stata la volta di Elisabetta Franchi e del suo discorso alle imprese, fiumi d’inchiostro e rulli di battiti di tastiera per mettere in luce la solita contrapposizione tra “realtà e diritti”. Confrontando i numeri del nostro Paese datati 2020, il tasso di occupazione femminile crolla drasticamente per coloro che scelgono di essere madri: per le donne con un figlio il tasso di occupazione è del 56,3%, mentre con 3 e più figli scende addirittura al 44,2%. Cambia il rapporto nella condizione maschile: gli uomini che lavorano e che hanno un figlio sono l’80,9%, e l’82,9% sono coloro che lavorano con 3 o più figli (dati Istat 2020). Basta fare un giro sul web, tra ...

Pubblicità

ManpowerGroupIT : #Maternità o #carriera? Non deve essere una scelta, le competenze che si acquisiscono una volta diventate mamme son… - BeeBlalo : RT @dCosimoQuaranta: @framiriello È un paese che non aiuta la natalità. Presi in giro con bonus che non coprono neanche il costo di due set… - AntonioBroker17 : RT @dCosimoQuaranta: @framiriello È un paese che non aiuta la natalità. Presi in giro con bonus che non coprono neanche il costo di due set… - dCosimoQuaranta : @framiriello È un paese che non aiuta la natalità. Presi in giro con bonus che non coprono neanche il costo di due… -

Giorgia Surina e il suo romanzo d'esordio: gioie e dolori delle donne, tabù ed emozioni ... che ragiona su temi brucianti ed estremamente attuali come la maternità e l'identità familiare. Un ... Ora il romanzo d'esordio, inizio di una nuova carriera. Prossimi appuntamenti dell'associazione L'... Atletica: Allyson Felix ultimo giro, 'è stato fantastico' Ed è possibile che Allyson ccncluda la carriera nel modo migliore, visto che nella 4X400 mista il ... smettendo di effettuare riduzioni contrattuali nel periodo pre e post maternità. Non a caso, alla ... la Repubblica ... che ragiona su temi brucianti ed estremamente attuali come lae l'identità familiare. Un ... Ora il romanzo d'esordio, inizio di una nuova. Prossimi appuntamenti dell'associazione L'...Ed è possibile che Allyson ccncluda lanel modo migliore, visto che nella 4X400 mista il ... smettendo di effettuare riduzioni contrattuali nel periodo pre e post. Non a caso, alla ... Conciliare maternità e lavoro Un obbiettivo (quasi) impossibile