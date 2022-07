LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA | quartetto in testa | Bettiol e altri dodici all’inseguimento

Leggi su oasport

(Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE16.52 Matthews si sta costruendo alla grande questa vittoria: è partito da solo, si è portato via due uomini avendo grande coraggio e spavalderia. 16.51 C’è ancora grande collaborazione fra i tre uomini che comandano la corsa. 16.50 10 CHILOMETRI ALLA CONCLUSIONE! 16.48 Anche Vlasov si stacca dal gruppo: il russo non riesce a svoltare in questodopo la caduta. 16.46 Difficile per il gruppetto dirientrare: il terzetto al comando conserva una quarantina di secondi di margine. 16.44 Perde le ruote anche Tom Pidcock dal gruppo: il britannico paga gli sforzi profusi per il successo sull’Alpe d’Huez. 16.43 Andatura elevatissima tenuta da Wout Van Aert: nel gruppo c’è stata selezione. 16.41 Dal gruppo si ...