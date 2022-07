LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Marcell Jacobs deve superarsi. Attesa per Dosso e Vallortigara (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 A CHE ORA CORRE Marcell Jacobs LA SEMIFINALE E L’EVENTUALE FINALE Programma, orari, Tv e streaming della seconda giornata dei Mondiali di Eugene 2022 – La presentazione della seconda giornata di Eugene 2022 – Gli azzurri convocati per Eugene – I grandi assenti tra gli azzurri – Le speranze di medaglia dell’Italia – Tutti gli italiani in gara giorno per giorno – I favoriti gara per gara tra gli uomini – I favoriti gara per gara tra le donne – Le possibili rivelazioni dell’Italia – Il calendario dei Mondiali di Eugene – Il medagliere dei Mondiali di Eugene – La cronaca della prima giornata a Eugene – Le pagelle ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREA CHE ORA CORRELA SEMIFINALE E L’EVENTUALE FINALE Programma, orari, Tv e streaming della seconda giornata deidi Eugene– La presentazione della seconda giornata di Eugene– Gli azzurri convocati per Eugene – I grandi assenti tra gli azzurri – Le speranze di medaglia dell’Italia – Tutti gli italiani in gara giorno per giorno – I favoriti gara per gara tra gli uomini – I favoriti gara per gara tra le donne – Le possibili rivelazioni dell’Italia – Il calendario deidi Eugene – Il medagliere deidi Eugene – La cronaca della prima giornata a Eugene – Le pagelle ...

Pubblicità

RSIsport : ?????????? Oggi alla RSI/2 ??Atletica, Mondiali da Eugene (19h30) - OdeonZ__ : Mondiali di atletica: Jacobs 2° in 10'04, domani semifinale. 4x400 mista: Italia settima - infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Marcell Jacobs in semifinale, il video. 'Sto male, ma mi butto'. Bene Ponz… - infoitsport : LIVE - MARCIA 20km MASCHILE, Mondiali atletica Eugene 2022 (DIRETTA) - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Jacobs in semifinale senza brillare. Tamberi Ponzio Abdelwahed Fantini in f… -