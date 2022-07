Libero De Rienzo | la morte un anno fa Il ricordo di Paolo Siani | ' Tu e Giancarlo ci mancate molto'

Pubblicità

_el_magpie_ : RT @Useppe00: Un anno fa moriva Libero De Rienzo. Prima un certo modo mediocre di fare giornalismo si è avventato sulla sua carcassa, poi s… - danielamarch8 : RT @Useppe00: Un anno fa moriva Libero De Rienzo. Prima un certo modo mediocre di fare giornalismo si è avventato sulla sua carcassa, poi s… - Maria15112786 : RT @Useppe00: Un anno fa moriva Libero De Rienzo. Prima un certo modo mediocre di fare giornalismo si è avventato sulla sua carcassa, poi s… - stefigasparini : RT @meltedpop: Libero De Rienzo, l’amico geniale - dony_467 : RT @Uther_Raffaele: Bartolomeo Bonelli il personaggio di smetto quando voglio, non era un matematico ma un economista -

Nel film anche l'ultima interpretazione diDe, scomparso lo scorso anno, qui nei panni di un amico della coppia. Appuntamento alle 21.00 all'Arena Minerva. A seguire, in anteprima ...Dese n'è andato il 15 luglio 2021. 'Picchio' è morto in una notte d'estate, a casa sua, a soli 44 anni, un anno fa e Paolo Siani ha voluto ricordarlo. Il deputato e fratello di ...Un anno fa ci lasciava l'attore Libero De Rienzo. Tra i suoi ruoli più celebri, quello di Giancarlo Siani, in Fortàpasc.Libero De Rienzo se n’è andato il 15 luglio 2021. «Picchio» è morto in una notte d’estate, a casa sua, a soli 44 anni, un anno fa e Paolo Siani ...